Googles Übernahme von Fitbit war von Kritik und kartellrechtlichen Verhandlungen begleitet. Jetzt ist der Deal durch. Nachdem die Europäische Kommission im Dezember die Übernahme von Fitbit durch Google genehmigt hat, ist der Deal jetzt offiziell abgeschlossen. Das teilten Fitbit und Google am Donnerstag mit. Fitbit hofft auf mehr Möglichkeiten Als Teil von Google will Fitbit "zu schnelleren Innovationen in der Lage sein, mehr Auswahl bieten und noch bessere Produkte herstellen", schreibt Fitbit-CEO James Park ...

