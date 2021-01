Sienna Resources Inc. (TSX.V: SIE; WKN: A1XCQ0; ISIN:CA82621E1060), rühriger Mineralienexplorer aus Kanada, ist in der Branche vornehmlich für seine Aktivitäten in Sachen Gold und Platinelemente bekannt. Das Unternehmen besitzt aber auch ein Projekt, das im Portfolio ein wenig aus der Reihe tanzt: "Clayton Valley". Im gleichnamigen Tal im US-Bundesstaat Nevada gibt es beachtliche Lithium-Vorkommen - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...