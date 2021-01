In Verbindung mit dem skalierbaren Closed-System-Bioreaktor, der nachgelagerten Weiterverarbeitung und den Analysemöglichkeiten von Sartorius bieten die innovativen hMSC- und Bioprozessmediensysteme von RoosterBio umfassende End-to-End-Lösungen für die Herstellung von hMSC für die regenerative Medizin.

FREDERICK, Md., Jan. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RoosterBio Inc., ein führender Anbieter von Working-Zellbanken mit humanen mesenchymalen Stamm-/Stromazellen (hMSC) und hochentwickelten Medien- und hMSC-Bioprozesssystemen, hat heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit mit Sartorius bekanntgegeben, einem führenden internationalen Partner im Bereich der biowissenschaftlichen Forschung und der biopharmazeutischen Industrie.Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die hMSC-Produktion für die regenerative Medizin auf ein industrielles Niveau zu bringen. Dazu sollen die branchenführenden Lösungen beider Unternehmen genutzt werden, um den Aufwand im Bereich der Prozessentwicklung erheblich zu reduzieren, die Lieferkette zu industrialisieren und die Entwicklung und Vermarktung bahnbrechender zellbasierter regenerativer Therapien zu beschleunigen.



RoosterBio und Sartorius werden mit den hMSC- und Mediensystemen von RoosterBio eine Reihe von GMP-kompatiblen kundenorientierten Protokollen erstellen. Dabei kommen auch die Single-Use-Fertigungstechnologien, die Prozesssteuerungssoftware sowie die Zellanalyse-Tools von Sartorius für die Herstellung des hMSC-Endprodukts zum Einsatz.Die Zellerweiterung soll mit dem Laborgerätesystem Ambr und der Experimentdesignsoftware MODDE von Sartorius schnell optimiert werden. Mit diesen Systemen kann das technische Team Kulturen in gleich großen, multiparallelen Bioreaktoren vergleichen, um in kurzer Zeit Prozessinformationen und optimierte Bedingungen zu erhalten.Anschließend werden die Ergebnisse mit den skalierbaren Biostat STR-Produktionsbioreaktoren von Sartorius im Rahmen der Zusammenarbeit auf 50 Liter skaliert, wobei das System eine Kapazität für die Skalierung auf bis zu 2000 Liter bietet.Die Anlagen von Sartorius werden außerdem für die Entwicklung von Post-Harvest-Verarbeitungsmethoden mit dem kSep-System sowie für Prozess- und Qualitätsanalysen eingesetzt.Durch die Zusammenarbeit werden mehrere Schritte der therapeutischen Entwicklung vereinfacht: Durch die Nutzung von robusten und optimierten End-to-End-Plattformtechnologien und -Protokollen, die für eine schnelle Skalierung der Herstellungsprozesse implementiert werden können, können die Produktentwickler die Entwicklungszeit erheblich verkürzen.

"Die hMSC-Produktion auf eine Größenordnung von 1000 Litern zu bringen, ist entscheidend, um die Dosisanforderungen für die kommerzielle Herstellung zu erfüllen", so Margot Connor, CEO von RoosterBio."Eine wirklich robuste und standardisierte Produktion in der Praxis erfordert eine streng kontrollierte Fertigungsstrategie, die Automatisierung, Prozessüberwachung und -steuerung umfasst, um Batchgrößen, Konsistenz und Effizienz zu erhöhen.Mit dieser Zusammenarbeit sind wir gut aufgestellt, um die klinischen Anforderungen von Produktentwicklern im Bereich der regenerativen Medizin zu erfüllen und gleichzeitig die Grundlage für die kommerzielle Fertigung zu schaffen."

"Durch die Kombination der Technologien und Tools von RoosterBio und Sartorius ermöglichen wir es unseren Kunden, Stammzellen und Therapien schneller, besser und kosteneffizienter zu entwickeln.Skalierbarkeit ist in der kommerziellen Fertigung ein entscheidender Faktor, und durch diese Zusammenarbeit können wir den Anforderungen unserer Kunden noch besser gerecht werden", so Hugo de Wit, Head of Advanced Therapies bei Sartorius.

Beide Unternehmen möchten die Daten aus der Zusammenarbeit nutzen, um gemeinsam genutzte Lern- und Entwicklungsressourcen für die wachsende Zell- und Gentherapiebranche bereitzustellen.

Über RoosterBio

RoosterBio, Inc. ist ein privates Technologieunternehmen mit Fokus auf Plattformen für die Zellherstellung, dessen Ziel es ist, die Entwicklung einer nachhaltigen regenerativen Medizinbranche zu beschleunigen und dabei Kunden individuell zu unterstützen.Bei den Produkten von RoosterBio handelt es sich um in Großserien hergestellte, erschwingliche und gut charakterisierte adulte humane mesenchymale Stamm-/Stromazellen.

Über Sartorius

Die Sartorius Group ist ein führender internationaler Partner im Bereich der biowissenschaftlichen Forschung und der biopharmazeutischen Industrie.Mit innovativen Laborgeräten und Verbrauchsmaterialien ist die Abteilung Lab Products & Services des Konzerns darauf spezialisiert, den Bedarf von Laboren zu decken, die in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie in akademischen Forschungsinstituten Forschungsarbeit und Qualitätskontrollen durchführen.Die Abteilung Bioprocess Solutions bietet ein breites Produktportfolio von Single-Use-Lösungen, mit dem sie Kunden bei der sicheren und effizienten Herstellung von Biotech-Medikamenten und -Impfstoffen unterstützt.Der Konzern verzeichnet ein durchschnittliches jährliches Wachstum im zweistelligen Bereich und erweitert sein Portfolio regelmäßig durch die Akquisition komplementärer Technologien.Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatzerlös von etwa 1,83 Milliarden Euro.Ende 2019 waren an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns mehr als 9.000 Mitarbeiter beschäftigt, die Kunden auf der ganzen Welt bedienen.

Besuchen Sie www.sartorius.com.

