Schon lange läuft nicht mehr alles rund bei Intel (US4581401001). Beim Chiphersteller sinken die Umsätze, Apple (US0378331005) und Microsoft (US5949181045) distanzieren sich immer weiter und dann scheint es auch noch, als gäbe es beim größten Konkurrenten von Intel, AMD (US0079031078), kein Halten mehr.Nun setzt Intel alles auf eine Karte. Ein neuer Chef soll her. Nach gerade einmal zwei Jahren gibt Bob Swan seinen Posten ab. Und das nicht ohne Grund. In den letzten Jahren verlor der Chipkonzern nämlich deutlich an Marktmacht und das nicht zuletzt durch Probleme sowie Verzögerungen beim Übergang auf neue Fertigungstechnologien.Auch die Distanzierung des Apple Konzerns machen Intel schwer zu schaffen. Seit neuestem setzt der Digitalgroßkonzern nämlich auf seine eigenen Prozessoren mit dem Ziel, sich in den nächsten Jahren ganz von Intel abzunabeln, um so auch nicht mehr auf fremde Prozessoren angewiesen zu sein.

