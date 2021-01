Straubing (ots) - Den Wirten, Hoteliers, Friseuren und Kulturveranstaltern bleibt nur zu hoffen, dass die Verwaltung in den nächsten Wochen Fahrt aufnimmt und die Gelder freigibt. Darauf haben sie ein Recht. Dass damit die Unternehmer über den Berg kommen, ist aber nicht für alle eine ausgemachte Sache. Und das liegt nicht an der mangelnden Bereitschaft der Bundesregierung, im Notfall weitere Hilfstöpfe zu füllen.Die Gefahr liegt darin, dass die Corona-Pandemie die Gewohnheiten ändert. Dass noch mehr Leute als bisher im Internet einkaufen statt im Geschäft. Dass Kneipengänger nicht mehr an die Tresen zurückkehren, weil das Bier auch auf dem Sofa schmeckt. Dass Geschäftsreisen mit Übernachtungen wegfallen, weil die Videokonferenz ebenfalls funktioniert. Dagegen, das ist die bittere Erkenntnis für die Unternehmer in Deutschland, kann der Staat nichts tun.



