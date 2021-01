So wie zuletzt leicht nach unten schwingt das Börsenpendel für den DAX heute wieder einmal leicht nach oben. Ob dies nun eine Schaukelbörse ist oder nicht, einige Marktteilnehmer scheinen einfach erst einmal abzuwarten. Denn schließlich steht in der kommenden Woche die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten an und damit ein ziemlich einschneidender Machtwechsel.Insgesamt überwiegt heute erst einmal wieder die positive Stimmung an den Aktienmärkten. Der DAX gewinnt im Tagesverlauf 0,35 % und schließt 49 Zähler höher als gestern knapp unter der Marke von 14.000 Punkten.An der Wall Street ist die Stimmung ebenfalls weiter freundlich. Der Dow Jones legt aktuell 125 Punkte auf 31.186 Punkte zu, der Nasdaq 100-Index ist allerdings leicht im Minus mit 0,16 % und steht bei 12.953 Punkten.

