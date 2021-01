Breaking News: Relay Medical und das Covid-19-Heilmittel mit 100%iger Wirkung?!

Anzeige / Werbung

Was glauben Sie, was die Vermarktungsrechte für Nordamerika für den heiligen Gral der Covid-19 Forschung, nämlich einem Heilmittel, wert sein könnten?

Klinische Versuche unter Einhaltung der FDA-Regeln zeigten bei Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, innerhalb von nur 15 Tagen eine hundertprozentige Genesungsrate!

RELAY MEDICAL AND GLOW LIFETECH REPORTS SUCCESSFUL PHASE II CLINICAL RESULTS FOR A COVID-19 TREATMENT CANDIDATE BASED ON ITS MYCELL TECHNOLOGY

Die Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), Glow LifeTech Ltd., Besitzer der Vermarktungsrechte für MyCell Technology in Nordamerika, meldet, dass MGC Pharma ("MGC") die vollständigen Ergebnisse seiner klinischen doppelblinden, placebokontrollierten Phase-II-Studie bekannt gegeben hat. In dieser klinischen Studie, die unter FDA-Auflagen stattfand, nahmen 50 Personen, die alle an Covid-19 erkrankt waren, teil. 33 davon erhielten den Wirkstoff ArtemiC (zusätzlich zur normalen Behandlung), 17 ein Placebo (zusätzlich zur normalen Behandlung.

Keiner der mit ArtemiC unterstützten Patienten benötigte zusätzlichen Sauerstoff, mechanische Beatmung oder Intensivpflege, verglichen mit 23,4% in der Placebogruppe.

Bemerkenswert ist das Statement des Erfinders der MyCell-Technologie, auf der ArtemiC aufgebaut ist:

Relay und Glow sind wichtige Partner bei der Vermarktung der MyCell-Technologie in Nordamerika und darüber hinaus freuen wir uns darauf, unserer Beziehung aufzubauen, wenn wir bahnbrechende Innovationen wie ArtemiC einführen werden. MICHEL FÄSSLER, MANAGING DIRECTOR, SWISS PHARMACAN AG

NEWS-FAZIT:

Vor einiger Zeit erwarb die Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), die Glow LifeTech Ltd., die Exklusivrechte an einer patentierten und preisgekrönten Erfindung der Swiss PharmaCan AG für den nordamerikanischen Markt: die MyCell Technologie. Diese Technologie ermöglicht dem menschlichen Organismus, Stoffe, die sonst schwach bis gar nicht vom Körper aufgenommen werden können, gut und in hohen Dosen aufzunehmen, sodass diese eine therapeutische Wirkung entfalten können (mehr dazu im Haupttext).

Die Grafik zeigt die schnell einsetzende Verbesserung des Gesundheitszustandes in der Arzneimittelgruppe, während sich der Zustand der Placebo-Gruppe im selben Zeitraum verschlechterte.

Gegenüberstellung ArtemiC/Placebo



Die Studie erfüllte alle FDA-Anforderungen für eine COVID-19-Studie, einschließlich der Bevölkerungsvielfalt (Alter, Krankengeschichte und genetische Vielfalt), und zeigte ein vollständiges Sicherheitsprofil ohne arzneimittelbedingte unerwünschte Ereignisse. Dies war darauf zurückzuführen, dass ArtemiC und die Studie sich auf die

Immunmodulation spezifisch für die Verhinderung von Zytokinstürmen abzielte. - Klinische Versuche der Phase III mit 250 Personen sollen bald durchgeführt werden.

Glauben Sie nicht auch, dass die Rechte an der zugrundeliegenden Verabreichungsmethode viele hundert Millionen, - wenn nicht sogar Milliarden Wert sein könnten, wenn sich diese als so wirksam in der Covid-19 Bekämpfung zeigt?

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.



Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. - Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.

RELAY MEDICAL & FIO CORPORATION ANNOUNCE SALE TO U.S. GOVERNMENT AGENCY, USAID, TO DEPLOY FIONET PLATFORM