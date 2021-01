Dynacert (CA26780A1084) ist eines der Aktien, die derzeit immer mehr Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen. Heute legt die Aktie erneut deutlich zu, aktuell um mehr als 12 % auf 0,65 US-Dollar. Seit dem Tagestief am 11.01.2021 bei 0,46 US-Dollar hat die Aktie damit in dieser Woche rund 50 % an Wert gewonnen.Das kanadische Unternehmen hat eine Wasserstoff-Technologie für Dieselmotoren entwickelt, die dem Betreiber eine erhebliche Kraftstoffeinsparung ermöglicht. Die sogenannte HydraGEN-Technologie verwendet ein proprietäres und patentiertes Elektrolysesystem, um destilliertes Wasser in gasförmigen Wasserstoff und Sauerstoff umzuwandeln. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Menge an Treibhausgasen (GHG) zu verringern, die bei der Verbrennung von kohlenstoffbasierten Kraftstoffen entstehen. Diese Technologie ist weltweit bei Verbrennungsmotoren einsetzbar.

