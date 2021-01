In einer Gemeinde der spanischen Provinz Sevilla haben die Stadträte eine eigene Kryptowährung eingeführt, um die Wirtschaftstätigkeit während der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten. Der "Elio" ist eng mit dem Euro verknüpft und soll lokale Unternehmen in Lebrija unterstützen.? Spanische Gemeinde Lebrija führt den "Elio" als virtuelles Zahlungsmittel ein? Kryptowährung soll lokale Wirtschaft in Zeiten der Pandemie ankurbeln? Fast 600 Familien erhalten Wirtschaftshilfe von RegierungDie ...

