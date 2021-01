Die große Mehrheit der Kapitalmarktexperten geht davon aus, dass die weltweiten Börsen vor einem Jahr der Erholung stehen. Folglich dürfte es sich rentieren, einen Blick auf die größten Anlagetrends des Jahres 2021 zu werfen.? Erholung der Wirtschaft dürfte 2021 voranschreiten ? Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die Top-Trends des Jahres ? Inflationsgefahr befeuert Interesse an Gold, Silber & BitcoinAufgrund der rapiden Erholung an den globalen Finanzmärkten in der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...