DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 15. Januar

=== 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen November *** 08:00 GB/BIP November PROGNOSE: -4,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,6% gg Vq zuvor: +10,2% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz November PROGNOSE: -12,3 Mrd GBP zuvor: -11,8 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion November PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 10:10 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei virtuellem Workshop der Banca d'Italia zu "The crisis management framework for banks in the EU" *** 11:00 EU/Handelsbilanz November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New York *** 13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 6,0 zuvor: 4,9 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 73,7% zuvor: 73,3% *** 16:00 US/Lagerbestände November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 79,4 zuvor: 80,7 *** 18:00 DE/CDU, virtueller Parteitag (bis 16.1.) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (Fitch), Finnland (Moody's), Russland (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2021 00:03 ET (05:03 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.