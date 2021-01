Berlin (ots) - Der Arbeitgeberverband Pflege fordert im Interview mit rbb24 Recherche strikte Corona-Tests für Pflege-Zeitarbeitskräfte beim Wechsel der Einsatzorte. "Dies muss jetzt schnell in den Verordnungen der Länder festgeschrieben werden", so Isabell Halletz, Geschäftsführerin des Bundesverbandes, "um Mitarbeiter und Patienten besser zu schützen".Aktuell bestünde für Pflegekräfte, die im Auftrag von Zeitarbeitsfirmen zwischen mehreren Einsatzorten wechseln, nicht die Pflicht, sich vor jeder Arbeitsaufnahme in einer neuen Einrichtung auf Corona testen zu lassen. Durch eine Testverpflichtung könne dagegen sichergestellt werden, dass das Virus nicht unbemerkt von einer Einrichtung zur nächsten getragen wird.Nach Aussage der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit müssen Pflegeeinrichtungen ihr Personal grundsätzlich alle zwei Tage testen: "Wird eine Testung ... versäumt, darf diese Person nicht zur Ausführung körpernaher Tätigkeiten eingesetzt werden." Für Krankenhäuser gibt es so eine strenge Regelung nicht. Nach einer stichprobenartigen Umfrage von rbb24 Recherche testen Berliner Kliniken ihr Personal ein bis zwei Mal in der Woche.rbb24 Recherche liegt ein Fall vor, bei dem ein Zeitarbeits-Pfleger Anfang Januar zwischen drei Einrichtungen, darunter eine Corona-Aufnahmestation, mehrmals in der Woche wechselte, ohne ein einziges Mal getestet zu werden. Erst durch einen privaten Test wurde im Nachhinein eine Corona-Infektion bei ihm festgestellt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4812597