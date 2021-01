Nach dem massiven Kurssprung aus dem Frühjahr 2020 von 0,8282 auf 0,9499 GBP stabilisierte sich das Währungspaar zwischen 0,8864 und 0,9291 GBP in einer volatilen Seitwärtsphase. Diese weist jedoch charakteristische Merkmale einer SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 0,8864 GBP auf. Aktuell läuft das Paar Gefahr diese zu aktivieren und damit ein mustergültiges Verkaufssignal für die nächsten Wochen und Monate auszulösen. Zuvor allerdings sollte mit einem kleineren Pullback im Bereich der Nackenlinie gerechnet werden.

Knappe Angelegenheit

Sobald das für ein Verkaufssignal notwendige Triggerniveau von 0,8864 GB per Wochenschlusskurs unterschritten wird, sind sofortige Verkaufssignale zunächst an 0,8746 GBP und darunter an 0,8671 GBP ...

