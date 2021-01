INFICON: Vorläufiges Jahresergebnis 2020, geplante Veränderung im Verwaltungsrat, Kommunikationskalender 2021

Bad Ragaz/Schweiz, 15. Januar 2021

INFICON Holding AG (SIX Swiss Exchange: IFCN) rechnet auf Basis vorläufiger, noch nicht auditierter Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz von rund USD 398 Mio. (Vorjahr USD 381.7 Mio.) und einem Betriebsgewinn von rund USD 62 Mio. (Vorjahr USD 64.8 Mio.).

Publikation des Jahresergebnisses 2020 am 4. März 2021

INFICON präsentiert den detaillierten Jahresabschluss 2020 am 4. März 2021: Um 0700 Uhr wird international eine Medienmitteilung verschickt. Gleichzeitig werden auf der Website www.inficon.com der Geschäftsbericht 2020 und die Präsentation zum Jahresresultat 2020 veröffentlicht. Zudem ist für 09:30 Uhr eine digitale Analysten- und Medienkonferenz geplant.

Geplante Veränderung im Verwaltungsrat per Generalversammlung vom 31. März 2021

Herr Dr. Thomas Staehelin, 1947, hat sich entschieden, an der kommenden Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Der Verwaltungsrat dankt Dr. Staehelin für seine hervorragende Arbeit und sein langjähriges Engagement als Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Herrn Dr. Reto Suter, 1971, Schweizer Bürger, zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Dr. Suter hat an der Universität Zürich und der University of Washington, Seattle/USA Wirtschaftswissenschaften studiert und an der Universität Zürich in Banking and Finance promoviert. Seit 2017 ist Dr. Suter Chief Financial Officer der Siegfried Holding AG. Zuvor hatte er verschiedene, verantwortungsvolle Rollen in der Industrie sowie im Finanz- und Private-Equity-Sektor inne.

Kommunikationskalender 2021

Die Generalversammlung 2021 findet am 31. März 2021 statt. Ob mit oder ohne physische Präsenz wird mit der Einladung anfangs März bekannt gegeben.

Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

matthias.troendle@inficon.com

Hintergrundinformation zu INFICON

INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten, hochpräziser Sensortechnologie und Prozesskontrollsoftware, welche die Produktivität und Qualität in hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-, Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und der Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme, Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt, Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und Industriehygiene zum Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie Niederlassungen in China, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Schweden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien von INFICON (IFCN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu INFICON und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.inficon.com.

