Auch gestern sahen wir keinen nachhaltigen Durchbruch an der 14.000er-Region im DAX. Der DAX taumelt Richtung Wochenende seitwärts mit Abwärtstendenzen in der heutigen Vorbörse. Versuche an der 14.000er-Marke Über die ganze Woche hinweg war die 14.000 ein wichtiges Thema im Chartbild des DAX. Gestern kam es zu einer Eroberung, welche ...

