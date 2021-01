Wir sehen deutliche Gewinnmitnahmen im asiatischen Handel. Im Vorfeld der Eröffnung der Berichtssaison nehmen heute früh einige Anleger Gewinne mit und lassen die asiatischen Benchmarks fallen. Auch am Terminmarkt geht alles Richtung Süden. Der DAX-Future notiert kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,46 % im Minus bei 13.889 Punkten. Der S&P 500 Future sinkt um -0,56 % auf 3.770,38 Punkte und der Nasdaq-Future gibt -0,31 % auf 12.860 Punkte ab.Frankfurt performte am Mittwoch sehr gut. Alle wichtigen Indizes bis auf den TecDAX konnten den Handel im Plus beenden. Der DAX stieg um 0,35 % auf 13.988,70 Punkte, wobei die Aktien der Deutschen Bank (+4,23 %) und die Volkswagen Vorzüge (+4,96 %) die Liste der Gewinner anführten. Der SDAX und MDAX performten am Donnerstag am besten. Zum Handelsschluss lag der SDAX bei 15.385,97 Punkten (+0,81 %) und der MDAX bei 31.572,08 Punkten (+0,84 %). Der TecDAX schloss dagegen -0,05 % tiefer bei 3.291,92 Punkten.

