DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin-Luther-King-Tag geschlossen.

TAGESTHEMA

Der künftige US-Präsident Joe Biden will sein Land mit einem neuen Rettungsprogramm im gigantischen Volumen von 1,9 Billionen Dollar aus der Corona-Krise herausführen. "Wir müssen jetzt handeln und entschlossen handeln", sagte Biden am Donnerstag in einer Ansprache an seinem Heimatort Wilmington. Zugleich rief er das Land angesichts der tiefen politischen Gräben erneut zur Geschlossenheit auf. Bidens "Amerikanischer Rettungsplan" sieht nach Angaben seines Teams neue Schecks für Millionen Bürger von jeweils 1400 Dollar vor. Damit sollen die Direktzahlungen auf insgesamt 2000 Dollar aufgestockt werden. Geplant sind auch neue Arbeitslosenhilfen. Biden will zudem - wie im Wahlkampf versprochen - den Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde anheben. Geplant sind auch 160 Milliarden für Corona-Impfungen, Tests und Gesundheitspersonal sowie 350 Milliarden Dollar Hilfen für Städte und Bundesstaaten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 6,0 zuvor: 4,9 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 73,7% zuvor: 73,3% 16:00 Lagerbestände November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 79,4 zuvor: 80,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.777,50 -0,51% Nasdaq-100-Indikation 12.867,00 -0,34% Nikkei-225 28.519,18 -0,62% Hang-Seng-Index 28.458,65 -0,13% Kospi 3.085,90 -2,03% Shanghai-Composite 3.572,17 +0,18% S&P/ASX 200 6.715,40 +0,00%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenausklang dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen. Die anfänglichen Gewinne können nicht verteidigt werden. Bei den zuletzt gut gelaufenen Werten aus dem Technologie-Sektor, sie gehören zu den Profiteuren der Coronavirus-Pandemie, würden Gewinne mitgenommen, heißt es. Dazu kommen negative Vorgaben aus den USA, wo die Indizes gegen Handelsende leicht ins Minus gerutscht waren. Für Enttäuschung hatten am Vortag auch die wöchentlichen US-Erstanträge gesorgt. Das vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Corona-Hilfspaket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar wird von den Investoren dagegen positiv gesehen, doch gibt es leichte Zweifel, ob dieses auch die Zustimmung im Senat finden wird. Gegen den Trend bauen in Hongkong die Technologiewerte Tencent und Alibaba ihre Vortagesgewinne noch leicht aus. Laut einem Bericht des Wall Street Journal plant die US-Regierung nicht mehr, die beiden Unternehmen sowie Baidu auf eine Verbotsliste zu setzen, um Investitionen zu untersagen. Auf diese "Schwarze Liste" hat die US-Regierung dagegen den Smartphone-Hersteller Xiaomi gesetzt. Das Unternehmen hat eine Verbindung zum Militär dementiert. Die Aktien brechen dennoch ein. Für die Titel von Canon geht es nach einem angehobenen Ausblick für 2020 deutlich nach oben.

US-NACHBÖRSE

Progress Software haben sich im nachbörslichen Handel am Donnerstag nach der Zahlenvorlage für das vierte Quartal mit Abgaben gezeigt. Das Unternehmen kehrte zwar in die Gewinnzone zurück und erzielte einen Nettogewinn von 17,7 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 4,7 Millionen Dollar zu Buche gestanden hatte. Allerdings war im Vorjahr eine Abschreibung in Höhe von 24,1 Millionen Dollar vorgenommen worden. Der Umsatz stieg um 4,6 Prozent auf 122,4 Millionen Dollar, allerdings hatten die Analysten dem Unternehmen 128 Millionen Dollar zugetraut. Der Kurs gab um 2,1 Prozent nach auf 47,78 Dollar. Die Aktien von Lennar legten um 1,1 Prozent auf 75,81 Dollar zu. Der Vorstand hat einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 1 Milliarde Dollar oder 25 Millionen Aktien genehmigt. Im Rahmen des vorherigen Rückkaufs hatte das Hausbau-Unternehmen 14 Millionen Aktien für rund 781 Millionen Dollar erworben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.991,52 -0,22 -68,95 1,26 S&P-500 3.795,54 -0,38 -14,30 1,05 Nasdaq-Comp. 13.112,64 -0,12 -16,31 1,74 Nasdaq-100 12.898,69 -0,58 -74,94 0,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,04 Mrd 944,5 Mio Gewinner 2.202 1.670 Verlierer 968 1.496 Unverändert 72 74

Etwas leichter - Gestützt wurde der Markt über weite Strecke von Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket des künftigen US-Präsidenten Joe Biden. Gegen Handelsende rutschten die Indizes jedoch leicht in den roten Bereich. Der Dow-Jones-Index und der Nasdaq-Composite markierten im Verlauf neue Rekordstände. Wie wichtig weitere Stimuli sind, zeigten überaus schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten. Tesla schlossen 1,1 Prozent tiefer. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat den Elektroautohersteller aufgefordert, rund 158.000 Fahrzeuge zurückzurufen. Cisco kann Acacia Communications nach einer massiven Preiserhöhung nun doch übernehmen. Die Cisco-Aktie gab 0,5 Prozent nach, während Acacia um 31,5 Prozent nach oben sprangen. Blackrock sanken um 4,6 Prozent, nachdem die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen wurden. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Delta Air Lines stiegen um 2,5 Prozent, die Fluggesellschaft rechnet mit Zugang zu liquiden Mitteln in der ersten Periode von bis zu 19 Milliarden Dollar. Die Aktie von Petco Health and Wellness stieg bei ihrem Börsendebut im Hoch auf bis zu 31,08 Dollar bei einem ersten Kurs von 26 Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 18 Dollar. Aus dem Handel ging die Aktie bei 29,40 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,4 0,15 -105,3 5 Jahre 0,48 0,5 0,47 -144,7 7 Jahre 0,82 3,2 0,79 -142,9 10 Jahre 1,13 4,3 1,09 -131,6 30 Jahre 1,87 5,5 1,82 -119,6

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg deutlich um 4,3 Basispunkte auf 1,13 Prozent. Die Summen, die von der Biden-Administration für ein neues Konjunkturprogramm vorgeschlagen würden, seien schwindelerregend, hieß es mit Blick auf steigende Schulden und in der Folge anziehende Renditen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:58 % YTD EUR/USD 1,2140 -0,1% 1,2156 1,2146 -0,6% EUR/JPY 125,96 -0,2% 126,16 126,35 -0,1% EUR/GBP 0,8880 +0,0% 0,8879 0,8893 -0,6% GBP/USD 1,3672 -0,1% 1,3689 1,3658 -0,0% USD/JPY 103,76 -0,0% 103,81 104,02 +0,5% USD/KRW 1099,43 +0,3% 1095,90 1099,05 +1,3% USD/CNY 6,4674 -0,1% 6,4746 6,4656 -0,9% USD/CNH 6,4660 +0,0% 6,4659 6,4623 -0,6% USD/HKD 7,7534 +0,0% 7,7533 7,7530 +0,0% AUD/USD 0,7753 -0,3% 0,7778 0,7758 +0,7% NZD/USD 0,7196 -0,3% 0,7219 0,7196 +0,2% Bitcoin BTC/USD 37.972,25 -2,3% 38.866,50 38.307,75 +30,7%

Am Devisenmarkt gab der Dollar leicht nach. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Der Euro zeigte sich kaum verändert bei 1,2162 Dollar nach einem Tageshoch von 1,2179 Dollar. Commerzbank-Analystin Antje Praefcke sieht derzeit wenig, was den Eurokurs markant treiben könnte. Dagegen stünden auf der Dollarseite die aktuelle Diskussion, dass die Fed in absehbarer Zeit mit einer Dämpfung der expansiven Geldpolitik beginnen könnte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,22 53,57 -0,7% -0,35 +9,7% Brent/ICE 55,90 56,42 -0,9% -0,52 +8,1%

Am Erdölmarkt ging es mit den Preisen etwas nach oben. Nachfragestützend wirkte der etwas schwächere Dollar. Zudem setzten Händler darauf, dass ein weiteres US-Hilfspaket für weitere Nachfrage sorgen könnte. US-Leichtöl der Sorte WTI gewann 1,3 Prozent auf 53,62 Dollar je Barrel, der Preis für die europäische Sorte Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 56,30 Dollar.

