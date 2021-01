TAG Immobilien (TEG): besser als Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. >>> WAS IST HIER LOS? <<<

Outperformer in der deutschen Wohnungswirtschaft mit Long Setup. TAG Immobilien (TEG) könnte Phantasien bei Marktbeobachtern wecken. Details HIER bei ratgeberGELD.at

Die Aktie des Vermieters von Wohnimmobilien steht mit einem Plus von 16 Prozent in den vergangenen sechs Monaten deutlich besser da als die der Wettbewerber Vonovia, (VNA) Deutsche Wohnen (DWNI) und LEG Immobilien (LEG). Nach einem volatilen Verlauf hat sich jetzt eine Konstellation formiert, die im Gegensatz zu der der genannten Konkurrenten auf dem deutschen Wohnungsmarkt zu einem Long Setup einlädt.Im vergangenen Jahr hatte es Gespräche gegeben, dass LEG Immobilien TAG Immobilien übernehmen könnte. Diese waren jedoch gescheitert. Die Chartformationen könnten bei manchen Marktbeobachtern Phantasien wecken, dass im Hintergrund womöglich erneut Verhandlungen im Gange sind. Zusammenschlüsse im Bereich der Wohnungswirtschaft könnten unter ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll sein, weil der Fixkostenanteil im Verwaltungsbereich auf eine größere Zahl von Wohnungen verteilt werden könnte.Ideal wäre eine Seitwärtsbewegung von ein paar Tagen vor dem Triggern. Eventuell können wir auch intraday die Risikospanne verringern und somit das Chance-Risiko-Verhältnis noch etwas verbessern.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/tag-immobilien-teg-besser-als-vonovia-deutsche-wohnen-co/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TEG.