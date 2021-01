Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex schloss gestern knapp unter 14.000 Punkten. Damit präsentierte er sich dynamischer als an den beiden Tagen zuvor. Er legte gestern um 0,4 Prozent zu und schloss bei 13.988 Punkten. Das war der zweihöchste Schlusskurs seiner Geschichte. Marktidee: Hochtief. Die Aktie des Baukonzerns zählte gestern zu den größten Gewinnern im MDAX. Zudem hat das Wertpapier jüngst ein Kaufsignal generiert, weil es über das November-Hoch aus dem vergangenen Jahr steigen konnte. Der gestrige dynamische Ausbruch bestätigte die Vorherrschaft der Bullen und rückt nun als Nächstes die Ziel- und Widerstandszone bei derzeit 90,60-95,01 Euro in den Fokus. Eine ausgeprägte Konsolidierung in diesem Bereich würde nicht überraschen.