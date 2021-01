Der Lauf der Gazprom-Aktie setzt sich fort. So haben sich die Anteilscheine des weltgrößten Erdgasproduzenten in dieser Woche erneut verteuert. Weniger nach Plan läuft es indes weiterhin bei Nord Stream 2. Nachdem die Teilstücke in deutschen Gewässern nun größtenteils fertig sind, fehlen noch Streckenabschnitte in dänischen Gewässern. Doch hier verzögern sich die Arbeiten offenbar erneut (mehr dazu lesen Sie hier). Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet zudem, dass der internen Planung zufolge ...

