CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.01.2021:Das Instrument US8388841046 SOUTH MOUN.MER.A DL-,0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021The instrument US8388841046 SOUTH MOUN.MER.A DL-,0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.01.2021:Das Instrument FPRP US69423U3059 PACIFIC ETHAN. DL-,015 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.01.2021The instrument FPRP US69423U3059 PACIFIC ETHAN. DL-,015 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.01.2021 and ex capital adjustment on 18.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.01.2021:Das Instrument 0BQ NO0010861115 NORSKE SKOG AS NK 4 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021The instrument 0BQ NO0010861115 NORSKE SKOG AS NK 4 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.01.2021:Das Instrument MSK KYG608371046 MICRP.SCIEN.REGS HD-00001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021The instrument MSK KYG608371046 MICRP.SCIEN.REGS HD-00001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.01.2021:Das Instrument DDU SG1I67883666 ADDVALUE TECHNOL. SD-,025 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.01.2021The instrument DDU SG1I67883666 ADDVALUE TECHNOL. SD-,025 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.01.2021 and ex capital adjustment on 18.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.01.2021:Das Instrument MVR SE0000273294 MEDIVIR AB B SK 10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021The instrument MVR SE0000273294 MEDIVIR AB B SK 10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.01.2021:Das Instrument 2FI NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.01.2021The instrument 2FI NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.01.2021 and ex capital adjustment on 18.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.01.2021:Das Instrument 30D KYG563801011 LONGHUI INTL HLDGS S EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021The instrument 30D KYG563801011 LONGHUI INTL HLDGS S EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.01.2021:Das Instrument HRPK DE000A11QW68 7C SOLARPARKEN AG O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021The instrument HRPK DE000A11QW68 7C SOLARPARKEN AG O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.01.2021:Das Instrument PEU FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.01.2021The instrument PEU FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.01.2021 and ex capital adjustment on 18.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.01.2021:Das Instrument VHM ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021The instrument VHM ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.01.2021:Das Instrument UCM1 IT0001369427 BUZZI UNICEM RISP. EO-,60 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.01.2021The instrument UCM1 IT0001369427 BUZZI UNICEM RISP. EO-,60 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.01.2021 and ex capital adjustment on 18.01.2021