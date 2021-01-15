The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2021
ISIN Name
DE000HV5LV84 UC-HVB BONITAET 21 CBK
DE000HV5LWA5 UC-HVB BONITAET 21 ZFIN
DE000HV5LV92 UC-HVB BONITAET 21 LXS
DE000HV5LZL5 UC-HVB BONITAET 21 G38
DE000HV5LZJ9 UC-HVB CRLNFI 21 VOLKSW.
DE000HVB12U7 UC-HVB CRLNFI 21 BASKET
DE000HVB13K6 UC-HVB CRLNFI 21 BASKET
DE000HVB13J8 UC-HVB CRLNFI 23 TKAD
XS1346622803 DAIMLER CDA FIN.16/21 MTN
DE000HVB11Y1 UC-HVB BONITAET 21 TKAE
DE000HVB1SL0 UC-HVB STUFAN 21 TKAA
XS1346315200 BBVA 16/21 MTN
DE000HVB12T9 UC-HVB BONITAET 21 TKAD
DE000HVB10Y3 UC-HVB CRLNFI 21 VOW3
US44932HAE36 IBM CREDIT 17/21 FLR
US44932HAB96 IBM CREDIT 17/21
US61746BEE20 MORGAN STANLEY 17/22 FLR
XS0995380580 EDP FIN. 13/21 MTN
XS1355483162 SCBC 16/21 MTN
DE000DK0GH45 DEKA EXTRAZINS ANL 16/31
US045167EF60 ASIAN DEV. BK 18/21 MTN
DE000DK0GLF5 DEKA FESTZINS ANL 16/31
XS0580561545 ERSTE GP BNK AG 11/21 MTN
DE000A1X3J56 IKB DT.IND.BK.MTN 14/21
XS1167284436 DIB TIER 1 SUK. 15/UN.FLR
US676167BQ13 OESTERR.K.BK 16/21
DE000HV5LZ23 UC-HVB BONITAET 21 6XFA
DE000HV5LZ07 UC-HVB CRLNFL 21
DE000A2AAJ76 NIEDERS.SCH.A.16/21 A.858
DE000HV5L0F6 UC-HVB CRLNFI 21 CL
DE000HV5LZ49 UC-HVB CRLNFI 21 TKAD
DE000A2E4QE8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21
DE000A2BN9W0 IKB DT.IND.BK. 17/21
DE000NLB8KA9 NORDLB MTN 16/21
DE000HV5LZN1 UC-HVB CRLNFI 21 VOW3
DE000HV5LZM3 UC-HVB CRLNFI 21 TKA
DE000HV5LZY8 UC-HVB CRLNFI 21 BASKET
DE000HV5LZR2 UC-HVB BONITAET 21 NGLB
DE000HV5LZZ5 UC-HVB BONITAET 21 TKAD
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2021
ISIN Name
DE000HV5LV84 UC-HVB BONITAET 21 CBK
DE000HV5LWA5 UC-HVB BONITAET 21 ZFIN
DE000HV5LV92 UC-HVB BONITAET 21 LXS
DE000HV5LZL5 UC-HVB BONITAET 21 G38
DE000HV5LZJ9 UC-HVB CRLNFI 21 VOLKSW.
DE000HVB12U7 UC-HVB CRLNFI 21 BASKET
DE000HVB13K6 UC-HVB CRLNFI 21 BASKET
DE000HVB13J8 UC-HVB CRLNFI 23 TKAD
XS1346622803 DAIMLER CDA FIN.16/21 MTN
DE000HVB11Y1 UC-HVB BONITAET 21 TKAE
DE000HVB1SL0 UC-HVB STUFAN 21 TKAA
XS1346315200 BBVA 16/21 MTN
DE000HVB12T9 UC-HVB BONITAET 21 TKAD
DE000HVB10Y3 UC-HVB CRLNFI 21 VOW3
US44932HAE36 IBM CREDIT 17/21 FLR
US44932HAB96 IBM CREDIT 17/21
US61746BEE20 MORGAN STANLEY 17/22 FLR
XS0995380580 EDP FIN. 13/21 MTN
XS1355483162 SCBC 16/21 MTN
DE000DK0GH45 DEKA EXTRAZINS ANL 16/31
US045167EF60 ASIAN DEV. BK 18/21 MTN
DE000DK0GLF5 DEKA FESTZINS ANL 16/31
XS0580561545 ERSTE GP BNK AG 11/21 MTN
DE000A1X3J56 IKB DT.IND.BK.MTN 14/21
XS1167284436 DIB TIER 1 SUK. 15/UN.FLR
US676167BQ13 OESTERR.K.BK 16/21
DE000HV5LZ23 UC-HVB BONITAET 21 6XFA
DE000HV5LZ07 UC-HVB CRLNFL 21
DE000A2AAJ76 NIEDERS.SCH.A.16/21 A.858
DE000HV5L0F6 UC-HVB CRLNFI 21 CL
DE000HV5LZ49 UC-HVB CRLNFI 21 TKAD
DE000A2E4QE8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21
DE000A2BN9W0 IKB DT.IND.BK. 17/21
DE000NLB8KA9 NORDLB MTN 16/21
DE000HV5LZN1 UC-HVB CRLNFI 21 VOW3
DE000HV5LZM3 UC-HVB CRLNFI 21 TKA
DE000HV5LZY8 UC-HVB CRLNFI 21 BASKET
DE000HV5LZR2 UC-HVB BONITAET 21 NGLB
DE000HV5LZZ5 UC-HVB BONITAET 21 TKAD
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