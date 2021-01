The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2021ISIN NameDE000HV5LV84 UC-HVB BONITAET 21 CBKDE000HV5LWA5 UC-HVB BONITAET 21 ZFINDE000HV5LV92 UC-HVB BONITAET 21 LXSDE000HV5LZL5 UC-HVB BONITAET 21 G38DE000HV5LZJ9 UC-HVB CRLNFI 21 VOLKSW.DE000HVB12U7 UC-HVB CRLNFI 21 BASKETDE000HVB13K6 UC-HVB CRLNFI 21 BASKETDE000HVB13J8 UC-HVB CRLNFI 23 TKADXS1346622803 DAIMLER CDA FIN.16/21 MTNDE000HVB11Y1 UC-HVB BONITAET 21 TKAEDE000HVB1SL0 UC-HVB STUFAN 21 TKAAXS1346315200 BBVA 16/21 MTNDE000HVB12T9 UC-HVB BONITAET 21 TKADDE000HVB10Y3 UC-HVB CRLNFI 21 VOW3US44932HAE36 IBM CREDIT 17/21 FLRUS44932HAB96 IBM CREDIT 17/21US61746BEE20 MORGAN STANLEY 17/22 FLRXS0995380580 EDP FIN. 13/21 MTNXS1355483162 SCBC 16/21 MTNDE000DK0GH45 DEKA EXTRAZINS ANL 16/31US045167EF60 ASIAN DEV. BK 18/21 MTNDE000DK0GLF5 DEKA FESTZINS ANL 16/31XS0580561545 ERSTE GP BNK AG 11/21 MTNDE000A1X3J56 IKB DT.IND.BK.MTN 14/21XS1167284436 DIB TIER 1 SUK. 15/UN.FLRUS676167BQ13 OESTERR.K.BK 16/21DE000HV5LZ23 UC-HVB BONITAET 21 6XFADE000HV5LZ07 UC-HVB CRLNFL 21DE000A2AAJ76 NIEDERS.SCH.A.16/21 A.858DE000HV5L0F6 UC-HVB CRLNFI 21 CLDE000HV5LZ49 UC-HVB CRLNFI 21 TKADDE000A2E4QE8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21DE000A2BN9W0 IKB DT.IND.BK. 17/21DE000NLB8KA9 NORDLB MTN 16/21DE000HV5LZN1 UC-HVB CRLNFI 21 VOW3DE000HV5LZM3 UC-HVB CRLNFI 21 TKADE000HV5LZY8 UC-HVB CRLNFI 21 BASKETDE000HV5LZR2 UC-HVB BONITAET 21 NGLBDE000HV5LZZ5 UC-HVB BONITAET 21 TKAD