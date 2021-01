The following instruments on XETRA do have their first trading 15.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.01.2021Aktien1 KYG733101318 Redco Properties Group Ltd.2 BMG8301A1099 Southwest Securities International Securities Ltd.3 IT0005426215 Convergenze S.p.A.4 CA64051V1058 NeonMind Biosciences Inc.5 ES06445809L2 Iberdrola S.A. BZR6 US1856341029 Clene Inc.7 US11778X1046 BTRS Holdings Inc.Anleihen1 US166756AW64 Chevron USA Inc.2 US166756AV81 Chevron USA Inc.3 US166756AU09 Chevron USA Inc.4 US166756AT36 Chevron USA Inc.5 XS2289410180 Volkswagen Financial Services N.V.6 XS2289130226 Dexia Crédit Local S.A.7 XS2280643276 European Bank for Reconstruction and Development8 XS2289408440 National Grid PLC9 ES0000012H41 Spanien, Königreich10 ES0000012H33 Spanien, Königreich11 US02665WDT53 American Honda Finance Corp.12 US02665WDS70 American Honda Finance Corp.13 XS2288920502 Landwirtschaftliche Rentenbank14 US78016EZM29 Royal Bank of Canada15 DE000A3H2Y08 Berlin, Land16 DE000DD5AUV4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank17 XS2281473111 Hemsö Treasury Oyj18 DE000LB13U96 Landesbank Baden-Württemberg19 XS2286298711 Benin, Republik20 US05584KAJ79 BPCE S.A.21 US05578BAT35 BPCE S.A.22 XS2287909159 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale23 DE000A3H2ZW1 Deutsche Pfandbriefbank AG24 DK0009404618 Jyske Realkredit A/S25 XS2287624154 Motability Operations Group PLC26 USU0536PAH74 Aviation Capital Group LLC27 XS2281799572 China Cinda [2020] I Management Ltd.28 US471048CL00 Japan Bank for International Cooperation29 DE000A289CL2 Landeskreditbank Baden-Württemberg30 XS2287624584 Motability Operations Group PLC31 US87918AAB17 Teladoc Health Inc.32 XS2056488013 Toyota Motor Credit Corp.33 DE000HV2AX54 UniCredit Bank AG34 XS2274957237 Westwood Group Holdings Ltd.35 XS2282606578 Abertis Infraestructuras S.A.36 XS2278994418 Benin, Republik37 DE000HLB2ZW2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale