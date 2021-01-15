BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7 (6) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG STARTET ATOSS SOFTWARE AG MIT 'BUY' - ZIEL 200 EURCITIGROUP SENKT BEFESA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 56 (37) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 147 (137) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 7 (8) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY SENKT HELLA AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 42 (40) EURUBS HEBT ZIEL FÜR HELLA AUF 65 (52) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ABB AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 25 (27) CHFBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 12,50 (10) CHF - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 135 (128) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 12 (11) CHF - 'UNDERWEIGHT' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 72,10 (75,70) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
ASTRAZENECA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de