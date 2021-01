Baar (ots) - Mars Schweiz ruft vorsorglich spezifische Produktionschargen von Pedigree Trockenfutter zurück. Es betrifft spezifische Produktionschargen mit spezifischen Mindesthaltbarkeitsdaten. Die Produkte entsprechen nicht unseren hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards und enthalten möglicherweise zu viel Vitamin D. Bei mehrwöchigem Verzehr kann das Produkt für das Tier gesundheitsschädlich sein. Aus diesem Grund rufen wir proaktiv diese spezifischen Produkte zurück.Wir bitten Konsumenten, die eines der betroffenen Produkte gekauft haben, es nicht mehr an ihre Hunde zu verfüttern und sich mit unserem Konsumentendienst (contact@ch.mars.com (mailto:contact@ch.mars.com)) in Verbindung zu setzen, damit wir Sie individuell beraten können.Wenn Sie Ihrem Haustier das Produkt gefüttert haben und falls das Tier Zeichen einer Erkrankung zeigt, wie z.B. exzessives Trinken und Urinieren, bitten wir Sie, einen Tierarzt aufzusuchen.Wir arbeiten daran, gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, die Produkte so schnell wie möglich aus den Regalen zu entfernen. Wir bitten Konsumenten untenstehende PEDIGREE Produkte zu entsorgen.Betroffene Produkte wären:Produktname: PEDIGREE Adult mit Geflügel 10kgEAN- Code: 5998749104309Produktionscode: 047A9MIN08Mindesthaltbarkeitsdatum: 15.02.2022***Produktname: PEDIGREE Adult Lamm 3kgEAN- Code: 4008429059087Produktionscode: 046A9MIN05Mindesthaltbarkeitsdatum: 08.02.2022***Produktname: PEDIGREE Dry Adult Geflügel 3kgEAN- Code / Produktionscode / Mindesthaltbarkeitsdatum:4008429086311 / 045F9MIN05 / 06.02.20224008429086311 / 047A9MIN05 / 15.02.2022Information für Konsumenten:Wir bitten die Konsumenten, das Produkt insbesondere wegen der COVID-19-Situation nicht an den Handel zu retournieren oder an Mars zurück zu senden.Konsumenten, die im Besitz des betroffenen Produkts sind, bitten wir uns per E-Mail an contact@ch.mars.com (mailto:contact@ch.mars.com) mit folgenden Angaben zu kontaktieren:- Fotos auf denen die Verpackungsvorderseite sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Rückseite zu sehen sind.- Angabe des Namens und der Kontaktdaten. Der Kaufpreis wird in Form von Gutscheinen rückerstattet. Konsumenten können uns auch telefonisch erreichen unter 0848 844 800 (Büroöffnungszeiten).Wir bei Mars Petcare nehmen unsere Verantwortung gegenüber Haustieren und ihren Tiereltern sehr ernst und möchten uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten entschuldigen.Pressekontakt:Lidia ManfrediMars Schweiz+41 76 313 16 70lidia.manfredi@effem.comOriginal-Content von: Mars Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010908/100863242