DJ Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand steigt im November

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im November gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 32.531 Wohnungen genehmigt. Das waren 8,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Für den Zeitraum Januar bis November ergab sich ein Anstieg um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im November 26.567 Wohnungen genehmigt. Dies waren 9,8 Prozent oder 2.541 Wohnungen mehr als im Vorjahresmonat.

Bei den Zweifamilienhäusern stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen um 472 oder um 26,8 Prozent. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser stieg um 17,5 Prozent (1.227 Wohnungen) und für Mehrfamilienhäuser um 3,0 Prozent (502 Wohnungen).

Bei den Nichtwohngebäuden, die im November genehmigt wurden, fiel der umbaute Raum (Rauminhalt) gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent auf 18,7 Millionen Kubikmeter. Nichtwohngebäude sind neben Lagerhallen zum Beispiel auch Fabrikgebäude, Büro- und Verwaltungsgebäude oder landwirtschaftliche Betriebsgebäude. In den Monaten Januar bis November stieg der umbaute Raum bei den Nichtwohngebäuden um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2021 02:27 ET (07:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.