Trotz des 1,9 Billionen-Dollar schweren Konjunkturpaketes haben die US-Börsen am Donnerstag schwächer geschlossen - sell the facts. Hinzu kommt die Sorge hinsichtlich möglicher Unruhen bei der anstehenden Vereidigung von Joe Biden als US-Präsident. In Frankfurt müht sich der DAX derweil am Morgen bei 13.920 Zählern um eine Stabilisierung. Unternehmensnachrichten, wie die soliden, vorläufigen Q4-Zahlen von SAP, könnten dem Index unterstützende Impulse liefern. Die Aktie steigt aktuell um rund 2 Prozent. ...

