DJ Dreyer hofft auf Corona-Krisengipfel am kommenden Dienstag

BERLIN (AFP)--Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hofft auf einen vorgezogenen Corona-Krisengipfel Anfang kommender Woche. "Die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen wollen sich früher treffen mit der Bundeskanzlerin und den Wissenschaftlern", sagte Dreyer am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Das nächste Treffen der Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) könne hoffentlich schon am Dienstag stattfinden. Dabei müsse die Wirkung des bisherigen Lockdowns und die Gefahr durch neue Virus-Mutationen bewertet werden, sagte Dreyer. Im Zentrum stehe die Frage, was der Lockdown gebracht habe, ob er verlängert werden müsse und ob neue Maßnahmen nötig seien.

Merkel hatte sich am Donnerstagabend bei einer CDU-Präsidiumssitzung nach AFP-Informationen für einen Krisengipfel mit den Regierungschefs der Bundesländer bereits in der kommenden Woche ausgesprochen. Das nächste Bund-Länder-Treffen war ursprünglich für den 25. Januar geplant. Merkel sprach sich laut Teilnehmern der CDU-Präsidiumssitzung vor allem wegen der in Großbritannien grassierenden ansteckenderen Coronavirus-Mutation dafür aus, die Kontakte der Bürger weiter zu reduzieren. In Deutschland gilt seit Mitte Dezember ein harter Lockdown mit weitgehenden Schließungen im Handel und bei Dienstleistungen, in Schulen und Kitas sowie mit Kontaktbeschränkungen. Anfang Januar wurden die Maßnahmen verschärft und bis zum Monatsende verlängert.

January 15, 2021 02:39 ET (07:39 GMT)