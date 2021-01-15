DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAUMOT GROUP AG O.N. TINC DE000A2G8Y89 15.01.2021 09:45 CET
START RESTART AUCTION: 09:45
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:55
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