Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Dezember setzte sich an den Rentenmärkten der Schwellenländer die Erholungsbewegung fort, so die Experten von Union Investment.In einem insgesamt für Risikoanlagen sehr freundlichen Marktumfeld habe der JP Morgan EMBI Global Diversified-Index ein Plus in Höhe von 1,9 Prozent verbuchen können. Die Risikoaufschläge hätten sich auf Indexebene weiterhin rückläufig entwickelt. Zum Monatsende habe der Spread gegenüber US-Staatsanleihen bei rund 350 Basispunkten notiert. Damit hätten sich die Risikoprämien seit dem Krisenhöchststand im März (720 Basispunkte) mehr als halbiert. Vor allem hätten Hochzinsanleihen im Dezember rückläufige Risikoaufschläge verbuchen können. Die Anlageklasse habe neben dem global freundlichen Kapitalmarktumfeld erneut von Mittelzuflüssen profitiert. Dabei habe das Marktsegment im Dezember einen aggregierten Zufluss in Höhe von 4,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet. ...

