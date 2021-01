Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones markierte gestern im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch. Dann setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein und er ging leicht schwächer aus dem Handel. Der DAX hingegen schloss im Plus. Um 0,4 Prozent legte er zu. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Apple, Beyond Meat, Virgin Galactic, Snap, DAX, SAP, Volkswagen und K+S. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.