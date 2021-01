Der Kurs des Euro hat am Freitag im Frühhandel gegen den US-Dollar leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr zu 1,2142 US-Dollar gehandelt nach 1,2158 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2124 Dollar festgesetzt.Der Euro setzt seine Schwächetendenz fort. Zwar hat der designierte US-Präsident Joe Biden weitere Konjunkturhilfen ...

