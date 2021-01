Die aktuell längste Serie: ADVA Optical Networking mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 26.75%) - die längste Serie dieses Jahr: ADVA Optical Networking 7 Tage (Performance: 26.75%). Tagesgewinner war am Donnerstag Leoni mit 6,48% auf 8,29 (164% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,47%) vor ADVA Optical Networking mit 5,48% auf 8,86 (110% Vol.; 1W 24,44%) und Volkswagen Vz. mit 4,96% auf 151,98 (163% Vol.; 1W 2,55%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -7,41% auf 0,50 (3% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -16,67%), Polytec Group mit -3,23% auf 8,40 (119% Vol.; 1W -1,18%), Semperit mit -2,50% auf 25,35 (87% Vol.; 1W -2,31%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (15250,22 Mio.), Berkshire Hathaway (2129,37) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...