Starke Jobdaten im Juni haben die Aktienmärkte in New York zum Wochenabschluss noch einmal befeuert und für neue Rekordstände gesorgt. Auf Wochenbasis wussten vor allem Technologieaktien zu überzeugen.Der Dow ging letztlich mit einem Plus von 0,44 Prozent auf 34 786,35 Punkte aus dem Handel und hat damit in der abgelaufenen Woche um ein Prozent zugelegt. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,75 Prozent auf 4352,34 Punkte vor und baute seinen außergewöhnlichen, etwas mehr als 14-prozentigen Halbjahresgewinn ...

