Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) hat Ende 2020 in ein weiteres Polkadot-Projekt, das Manta Network, investiert. Darüber hinaus hat die breitere Anlagestrategie von Advanced Blockchain über nakamo.to das Unternehmen befähigt, das Jahr mit zusätzlichen Krypto-Handelsgewinnen zu beenden.



Über nakamo.to hat Advanced Blockchain kürzlich in das Manta-Netzwerk (www.manta.network) investiert, einen datenschutzrechtlichen dezentralen Austausch (DEX). Eingeschränkte Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit sind häufige Probleme, mit denen derzeit viele der größten und bekanntesten Blockchain-Netzwerke sowie die Projekte, die sie nutzen, wie z. B. DEXes, konfrontiert sind. Daher möchte das Manta-Netzwerk ein DEX bereitstellen, das diese Probleme lindert und den größtmöglichen Schutz der Privatsphäre für seine Benutzer und deren Handel gewährleistet, wodurch die Anfälligkeit für Diebstahl, Betrug und anderes böswilliges Verhalten verringert wird.



Insbesondere verwendet das Manta-Netzwerk zk-SNARKs, die nicht interaktive, wissensfreie Beweise sind, um Transaktionen auf sichere, skalierbare und schnelle Weise abzuschließen. Zusätzliche Sicherheit des Manta-Netzwerks ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich um eine Layer-One-Lösung handelt, die mithilfe von Substrate und anderen Tools im Polkadot-Ökosystem direkt in die Blockchain-Hauptarchitektur integriert ist.



Die Investition von Advanced Blockchain in das Manta-Netzwerk ergänzt unsere anderen Projektinvestitionen im Zusammenhang mit Polkadot. Auf diese Weise kann Advanced Blockchain das Polkadot-Ökosystem weiterhin in einer Vielzahl von Kanälen unterstützen.



Unsere Polkadot-Anlagestrategie ergänzt unsere kürzlich implementierte DeFi-Handels- und Anlagestrategie, die bereits profitabel war. Diese Anlagestrategie wurde ab dem 20. November 2020 in der DGAP von Advanced Blockchain behandelt. Insgesamt hat die Advanced Blockchain AG das Jahr 2020 mit kurzfristigen Gewinnen aus ihrem Anlageportfolio abgeschlossen. Die erfolgreiche Anlagestrategie des Unternehmens wird im ersten Quartal 2021 weiter umgesetzt und weiter ausgebaut, wenn Advanced Blockchain weitere vielversprechende Investitionen in das Polkadot-Ökosystem entdeckt.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren anderen Projekten sind unter www.advancedblockchain.com erhältlich.

