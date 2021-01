Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Prosus. In der vergangenen Woche hat die Credit Suisse das Kursziel für Prosus von 126 auf 133 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für positive Impulse sorgt auch die Beteiligung an Delivery Hero. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.