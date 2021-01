Sollte eine Rückeroberung der runden Marke von 14.000 Punkten gelingen, würde die nächste Anlaufmarke im DAX beim Allzeithoch bei 14.131 Punkten liegen. Geht es noch weiter höher, dürften der DAX die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart im Bereich von 13.300 Punkten anlaufen.

Zu beachten ist aber weiterhin, dass er DAX im Monatschart direkt an der jahrelangen Widerstandslinie im Bereich von 14.000 Punkten notiert. Sollte es hier wie in den Vorjahren zu einem Abpraller nach unten kommen, droht eine langfristige Abwärtskorrektur bis in den Bereich von 11.600 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.990 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach oben bei 14.000, 14.150 und 14.300 Punkten. Nach unten bei 13.900, 13.700, 13.600, 13.460, 13.350, 13.300 und 13.200 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.441, 13.374, 12.600, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...