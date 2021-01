15.01.2021 - Zuletzt musste der Kapitalmarkt am 21.10.2020 verdauen, dass die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89) ihre Prognose einstampfen musste. Und jetzt wird Baumot zu einem der vielen Leidtragenden der Pandemie: Ein eigentlich innovatives Produkt, für das starke Nachfrage bestehen sollte, aber die Distributionsstellen werden geschlossen wegen Corona. Und auch wenn der Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung ABE's am laufenden Band bekam, gelang es bisher nicht dieses in reale Umsätze "umzuwandeln". Klar die Corona-Lock-Down-Maßnahmen hatten und werden den Lauf empfindlich bremsen. ...

