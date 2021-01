Die stärkere Bereitschaft der Menschen, Möbel im Netz zu kaufen, treibt das Geschäft von Westwing an. Das Papier des Möbel-Onlinehändlers wurde im Dezember in den SDAX aufgenommen und hat seitdem einen Höhenflug hingelegt. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im Jahr 2020 etwa um 62 %. Da der Wert 2019 bei 267 Mio. Euro lag, ergibt sich ein Wert von rund 433 Mio. Euro. Westwing hatte seinen Investoren ein Umsatzwachstum von 55 bis 65 % in Aussicht gestellt, der vorläufige Wert ist also im oberen Bereich der Spanne. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet Westwing damit, das obere Ende der prognostizierten 37 bis 48 Mio. Euro zu erreichen.



