Bei der FuelCell-Aktie wird es wohl so schnell nicht langweilig werden. Der Brennstoffzellen-Spezialist hat zuletzt von der guten Nachrichtenlage der Branche profitiert und sich steil nach oben bewegt. Die Kursgewinne blieben jedoch nicht lang erhalten, denn die Korrekturen fallen bei dem Wert enorm stark aus.Die letzte Prognose des AKTIONÄR ging voll auf. Nach einem starken Kurssprung am Montag fiel der Titel zwischenzeitlich in seine Keilformation zurück, die er seit Mitte November ausgebildet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...