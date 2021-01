Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7QX) kann in den letzten Tagen wieder etwas zulegen. Alleine seit dem 12. Januar kletterten die Anteilsscheine von einem Aktienkurs von 96,07 Euro auf die derzeitigen Notierungen von 117,54 Euro (14.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen). Es wird dich sicherlich nicht überraschen, dass das ein signifikantes Kursplus für bloß zwei Tage ist. Hinter der Aktie von Beyond Meat steckt dabei mehr als bloß ein Veggie-Fokus. Es gilt, langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...