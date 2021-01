Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Sektorenrotation innerhalb der Indizes, die Kurssprünge bei OHB und INFINEON, das Problem von XIAOMI und den 5G Profiteur ERICSSON.

Joe Biden verkündete gestern das lang erwartete Krisenpaket über 1,9 Bio. $.. Reaktion der Börse lediglich -0,2 bis -0,6 % in den Indizes. Die Marktteilnehmer hatten sich bereits in den letzten Tagen und Wochen entsprechend positioniert. Tritt dann Gewissheit ein, sucht sich der spekulative Teil der Investments neue Spielfelder. "Sell on good news" nennt man diesen Effekt an der Börse.

Die lethargischen Indizes täuschen darüber hinweg, dass in den Sektoren durchaus Bewegung herrscht. Die Branchenrotation ist in vollem Gange. Die Grundtendenz lautet: Technologiewerte und Corona-Gewinner lassen Luft ab oder stagnieren. Zykliker und Klassiker holen auf. Das gilt beiderseits des Atlantiks. Indizes können solche Bewegungen nur unzureichend abbilden. Deshalb lohnt gerade jetzt ein Blick in die Sektoren und auf die Einzelwerte.

