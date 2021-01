Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem dynamischen Start des STOXX 600 Bankenindex ins neue Jahr ist aktuell eine Konsolidierung zu konstatieren, so die Analysten der Helaba.Eine sehr ausgeprägte Seitwärtsphase könne beim ITRAXX Senior Financial beobachtet werden. Letztgenannter bewege sich seit Mitte November in einer Range mit den Begrenzungen bei rund 64 auf der Oberund 54 auf der Unterseite. Mit einem aktuellen Wert von rund 60 bleibe die übergeordnete Tendenz zur Spread-Einengung intakt. Ein derzeit häufig diskutiertes Thema seien die Kreditrisiken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...