Zürich (awp) - Die Aktien der Partners Group klettern am Freitag munter nach oben. Die ersten Vorabinformationen des Spezialisten für nichtkotierte Anlagen kommen bei den Anlegern gut an. Die Gruppe scheint wieder in der Spur zu sein. Bis 09.25 Uhr gewinnen Partners Group 1,5 Prozent auf 1'053 Franken. Das vor einer Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...