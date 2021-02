Der deutsche Leitindex nimmt Kurs auf ein neues Allzeithoch.Nach der starken Woche nimmt der DAX am Freitag Kurs auf das Rekordhoch von 14.131 Punkten. Das Börsenbarometer steigt mit einem marginalen Plus von 0,01 Prozent auf 14.061,69 Punkte in die Sitzung ein. Mit einem Wochenplus von über 4,5 Prozent machte der DAX , dank Rekordstimmung an den US-Börsen, in den vergangenen vier Handelstagen ...

