DJ Dropshipping Magazine: Ausgabe 6 ab sofort im Handel - Sechs E-Commerce-Experten geben Insiderwissen bekannt - Elite-Dropshipping 5 nun verfügbar

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts010/15.01.2021/09:50) - Am heutigen Freitag war es endlich wieder so weit, dass neue Dropshipping Magazine 6 ist ab sofort im Handel verfügbar! Die aktuelle Ausgabe umfasst 72 Seiten Expertenwissen. Die vorliegende Ausgabe behandelt die Themen-Schwerpunkte "Vermarktung & Branding" sowie "Businessaufbau im Jahre 2021". Zum ersten Mal teilen sechs Experten ihr Insiderwissen mit den Lesern. Die Gastbeiträge umfassen unter anderem Themen wie Chatbot, Social Selling via LinkedIn, intelligente PR, automatisierte Podcasts sowie Outsourcing an Freelancer. Insbesondere in diesem Kontext werden vier Fiverr Alternativen vorgestellt. Eine besondere Neuheit ist Droptienda® sowie Elite-Dropshipping 5 aus dem Hause Expertiserocks. Droptienda ist das exklusive Shopsystem für EU-Dropshipper und bildet die Grundlage für Elite-Dropshipping. Bei letzterem handelt es sich um eine Möglichkeit, einen lauffähigen Webshop samt Bestandskunden, Sortiment und Lieferanten zu übernehmen. Im Grunde handelt es sich um eine vollständige Geschäftsübernahme.

Neu ist außerdem der Vertriebsweg des Dropshipping Magazine. Die Herausgeberin Jasmin Hoffmann betraut nun erstmals zwei externe Vertriebspartner. Bislang wurde das Magazine ausschließlich im Eigenvertrieb angeboten. Das Print-Abo (erhältlich als Ein- oder Zwei-Jahresmodell) kann unverändert direkt bei Expertiserocks bezogen werden - ebenso Print-Einzelhefte. Beim Digitalvertrieb setzt Hoffmann ab sofort auf neue Absatzkanäle. Zum einen kann das Dropshipping Magazine als E-Paper bei United Kiosk bezogen werden oder über: https://www.sharemagazines.de

Die Entscheidung hin zum professionellen Digitalvertrieb erscheint angesichts der durchschnittlich 20.000 Leser (Print + Digital) je Ausgabe angebracht. Über sharemagazines können Leser auf mehr als 500 digitale Tageszeitungen und Magazine aus aller Welt zugreifen. Das Dropshipping Magazine in diesem Umfeld zu publizieren erschien sinnvoll, immerhin ist das Lesen als "echtes E-Paper" in einer "echten App" wesentlich komfortabler als über ein reines PDF.

Interessierte können aber auch weiterhin auf der Webseite von https://dropshipping-magazine.rocks die Berichte online abrufen. Hierfür ist jedoch eine Anmeldung notwendig.

Über das Dropshipping Magazine Das Dropshipping Magazine wurde erstmalig im Dezember 2018 veröffentlicht. Seither erscheint es jedes Quartal. Die Zielgruppe sind Unternehmer und alle die es werden möchten. Das Magazine kann sowohl als E-Paper über Vertriebspartner wie sharemagazines sowie United Kiosk bezogen werden oder als Print-Einzelheft bzw. Abo direkt bei Expertiserocks. Durchschnittlich umfasst eine Ausgabe 72 Seiten und erreicht in Summe rund 20.000 Zugriffe/Leser.

Ab Januar 2021 wird es zudem das YouTube-Format "Dropshipping Magazine TV" geben. Geplant ist die wöchentliche Vorstellung bzw. Vertiefung eines aktuellen Berichts. Die Verlängerung ins Videoformat wird der Zielgruppe am ehesten gerecht. Abgerundet wird das Angebot durch den Podcast. Letzterer erscheint wöchentlich und greift ebenfalls analog zum YouTube-Channel aktuelle Themen auf. Der Podcast ist als Interview organisiert. Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann stellt die Fragen, Antworten liefert beispielsweise der Chefredakteur Fabian Siegler oder einer der Gastautoren.

(Ende)

Aussender: Expertiserocks SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 152 07281521 E-Mail: jasmin@expertise.rocks Website: dropshipping-magazine.rocks/

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210115010 ]

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2021 03:51 ET (08:51 GMT)