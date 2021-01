Die E.ON SE startet mit einer erfolgreichen Anleiheemission in das neue Jahr: So hat der Energiekonzern kürzlich einen neuen Corporate Bond 2021/28 über 600 Mio. EUR am Bondmarkt untergebracht. Die frischen Investorengelder dienen der Refinanzierung einer Altanleihefälligkeit. E.ON hat vergangenen Dienstag eine weitere Unternehmensanleihe auf Benchmark-Niveau mit einem Volumen von 600 Mio. EUR und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...