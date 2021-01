München (ots) -- Beliebte Daily-Soap wird fortgesetzt- Liebeschaos bei den Lehrern und eifersüchtige Schüler- Neue Folgen wieder ab Montag, den 1. Februar 2021, 17:05 Uhr, bei RTLZWEI Frohes Neues?! An der Erich-Felbert-Gesamtschule hat man wenig von guten Neujahresvorsätzen gehört. Ab Montag, den 1. Februar 2021 geht's wieder los mit einer ordentlichen Ladung Liebesdrama, krimineller Energie und ganz viel Eifersucht um 17:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Fans der Daily-Soap können sich auf den Start ins Jahr 2021 freuen!Die Beziehung von Max und Anna ist in den letzten Wochen wegen Lilli oft zu kurz gekommen. Max freut sich darauf, endlich wieder mehr Zeit mit Anna zu verbringen, doch sie geht ihm konsequent aus dem Weg. Verzweifelt versucht er, den Grund dafür herauszubekommen. Was ist da los?Unterdessen ist Gabi völlig aufgelöst: Die komplette Kantine ist tapeziert mit Fotos aus der Massentierhaltung und Slogans gegen Fleischesser. Zu allem Überfluss wurden die Wurst- und Fleischvorräte gestohlen und auf dem Schulhof als Mahnmal drapiert. Dietrich will dem Täter schnellstmöglich das Handwerk legen. Wer steckt hinter den Aktionen?Shayenne verbringt derweil viel Zeit, um mit Moritz ein Referat zu erarbeiten. Das hat zur Folge, dass Tareks Eifersucht immer größer wird. Und Moritz tut tatsächlich alles dafür, Shayenne zurückzuerobern. Wird ihm das gelingen?Thea hat für den Schwimmunterricht Wassergymnastik geplant. Aber das kommt vor allem bei den Jungs gar nicht gut an. Der Streit endet in einer Gummi-Challenge Mädchen gegen Jungs - mit überraschendem Ergebnis..."Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird von Redseven Entertainment, einem Unternehmen der Red Arrow Studios, zusammen mit La Paloma produziert.Neue Folgen ab 1. Februar 2021, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de (https://www.tvnow.de/serien/krass-schule-die-jungen-lehrer-15972) und 7 Tage vor Ausstrahlung im PREMIUM-Bereich verfügbar.Über "Krass Schule - Die jungen Lehrer"Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verbotene Liebschaften: In der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird jungen Lehrkräften, aber auch den Schülern, einiges abverlangt. Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu scheitern.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4812942