Der Asset-Manager Wealthcap setzt in diesem Jahr unter anderem auf Private Equity. Mit Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 23/24 hat die Gesellschaft das erste neue Publikumsfondskonzept des Jahres genau in diesem Segment aufgelegt. Wie schon bei den Vorgängerprodukten liegt der Anlagefokus auf großen Buy-out-Zielfonds, die in etablierte außerbörsliche Unternehmen in Europa mit Wertsteigerungspotenzial anlegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...