Linz (www.anleihencheck.de) - Der EUR/SEK (Schwedische Krone)-Kurs ist überraschend von 10,06 auf 10,16 gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit habe der Markt auf die Ankündigung der Notenbank, die Schulden in Fremdwährung bei Fälligkeit zu tilgen, prompt reagiert. Ziel sei, durch monatliche Verkäufe von SEK 5 Mrd. Devisen zu erwerben, um die Auslandskredite in Gesamthöhe von SEK 178 Mrd. nach und nach zu begleichen. EUR/SEK habe Mitte letzten Jahres noch bei 11,20 notiert und habe seitdem auf Werte bis 10,00 abgewertet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...